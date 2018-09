Florence eist meer levens, baby bedolven onder boom

Het dodental als gevolg van de orkaan Florence aan de oostkust van de VS is gestegen tot zeventien. Onder de slachtoffers is een baby van drie maanden oud. Het kindje kwam om toen de caravan waar het in zat werd geraakt door een vallende boom.

Elf van de doden waren te betreuren in North Carolina, zes in South Carolina, hebben de autoriteiten naar buiten gebracht.

Een deel van de mensen was het slachtoffer van een noodlottig ongeval en stierf niet direct door de sterke wind of het wassende water. Zo stierven er twee mensen aan koolstofmonoxidevergiftiging in South Carolina. Zij hadden in hun huis een stroomgenerator aangezet.

Een 78-jarige man werd geƫlektrocuteerd toen hij bezig was met het aansluiten van zijn generator. Een man van 77 jaar kwam om toen hij naar buiten ging om naar zijn honden te kijken en werd weggeblazen.

Overstromingen

Inmiddels is Florence afgezwakt tot een tropische storm. North en South Carolina moeten nog wel rekening houden met overstromingen als gevolg van hevige regenval.

Orkaan Mangkhut heeft in Zuidoost-Aziƫ veel meer slachtoffers gemaakt. Op alleen de Filipijnen al zijn zeker 64 mensen omgekomen. Tientallen mensen worden nog vermist.