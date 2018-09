Florence geen orkaan meer, maar nog altijd gevaarlijk

Orkaan Florence is inmiddels bijna afgezwakt tot een tropische depressie, maar het gevaar voor de Amerikaanse staten North en South Carolina is nog niet geweken. Doordat de storing zo langzaam over het gebied trekt, krijgt het te maken met enorme regenval.

De autoriteiten vrezen dat verschillende rivieren in het gebied buiten hun oevers zullen treden door regenwater, opgestuwd zeewater en overlopende waterreservoirs. "Ik kan het niet genoeg zeggen: het water stijgt, dus als je dat niet in de gaten houdt, speel je met je leven", waarschuwde gouverneur Cooper van North Carolina.

In het gebied zijn elf doden gevallen door de orkaan, onder anderen een moeder en haar baby die onder een boom terechtkwamen, een echtpaar dat omkwam door een brand die door de storm was veroorzaakt en een 81-jarige man die viel tijdens zijn evacuatie.

In verband met het stijgende rivierwater hebben 7500 mensen in de buurt van de Cape Fear River het bevel gekregen te vertrekken. Gevreesd wordt dat het gebied de komende dagen te maken krijgt met de regen die stroomopwaarts is gevallen. Op sommige plekken is in anderhalve dag evenveel neerslag gevallen als anders in een jaar.