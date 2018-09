'Muzikanten' schieten op publiek in Mexico-Stad

Een aantal criminelen heeft verkleed als muzikanten van een traditionele mariachiband een bloedbad aangericht in Mexico-Stad. Ze schoten vijf mensen dood, acht mensen raakten gewond.

De schietpartij vond dit weekend plaats op het Plaza Garibaldi in de hoofdstad van Mexico. Dat is een populair plein waar altijd veel muziekgroepen spelen voor toeristen en gasten van restaurants. Het was er extra druk, omdat Mexico vandaag een nationale feestdag viert.

Criminele bende

De daders gingen er op motoren vandoor. De openbaar aanklager zegt nog op zoek te zijn naar de schutters. Mexicaanse veiligheidsexperts gaan ervan uit dat de aanslag het werk is van een criminele bende.

Het lijkt erop dat de schutters het hadden gemunt op een specifiek restaurant. Mogelijk was het een aanval op een rivaliserende bende. Ook kan het zijn dat de schutters de eigenaar van het restaurant duidelijk wilden maken dat er moet worden betaald voor veiligheid.

Business as usual

Overigens liet een deel van de bezoekers en muzikanten op het Plaza Garibaldi zich niet afschrikken. Muzikanten elders op het plein speelden tijdens de schietpartij gewoon door.

Een restauranthouder zei tegen lokale media dat het op het plein een dag later alweer business as usual was. Er waren volgens hem geen reserveringen afgezegd. Hij zei het wel anoniem uit angst voor vergelding door een bende.

Mexico gaat al jaren gebukt onder een bloedige oorlog tussen criminele organisaties. Veel misdrijven worden niet opgelost.