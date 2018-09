Burgemeester van Londen wil nieuw referendum over brexit

Burgemeester Khan van Londen wil dat er een nieuw referendum komt over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Dat schrijft hij in een ingezonden stuk in de zondagskrant The Observer. "De kiezers moeten zich kunnen uitspreken over ieder akkoord dat de regering sluit, of over een no-deal brexit als er geen akkoord is. En ook over de optie om in de EU te blijven", schrijft hij.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 29 maart volgend jaar de EU. Volgens Khan komt de regering daardoor tijd tekort om een goede deal uit te onderhandelen over de relatie met de EU na de brexit. Hij schrijft dat hij nog maar twee mogelijke resultaten ziet: een deal die schadelijk is voor het Verenigd Koninkrijk of geen enkele deal met de EU. Dat laatste noemt hij nog schadelijker.

In zijn brief schrijft Khan dat hij er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij tegen een brexit was, maar dat hij de uitkomst van het brexit-referendum altijd heeft gerespecteerd. Hij schrijft dat hij nu een tweede referendum wil omdat de regering volgens hem belabberd onderhandelt. Hij vindt dat daarmee een gevaar ontstaat voor de Britse werkgelegenheid en levensstandaarden.

May wil geen nieuw referendum

"De kiezer heeft er niet voor gekozen om de EU te verlaten om er zelf armer van te worden en om hun bedrijven eronder te laten lijden", schrijft hij onder meer. Ook schrijft hij dat premier May helemaal geen mandaat heeft om te gokken met de Britse economie en het levensonderhoud van de Britten, wat ze dus volgens hem doet met de huidige onderhandelingen.

Premier May heeft altijd gezegd dat er geen tweede referendum komt. De Britse parlementsleden mogen wel stemmen of ze het uiteindelijke akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk accepteren.

Volgend weekend heeft Labour, de partij van Khan, een congres in Liverpool. Dat de burgemeester zich nu zo uitspreekt voor een tweede brexit-referendum zet zijn partijgenoot en Labour-leider Jeremy Corbyn zwaar onder druk. Veel leden van Labour willen graag dat de partij zich expliciet uitspreekt voor een tweede referendum en die hebben er na Khans brief een belangrijke bondgenoot bij.