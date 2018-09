Honderden arbeiders opgepakt bij protest bij nieuw vliegveld Istanbul

De vakbond meldt dat de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats "steeds onmenselijker" worden. Sinds de werkzaamheden in 2015 begonnen, zijn bij het vliegveld in aanbouw zeker 27 arbeiders om het leven gekomen door ongelukken of gezondheidsproblemen.

Een lid van de Turkse oppositie die de bouwplaats na het protest bezocht, zegt tegen persbureau Reuters dat de containers waarin de arbeiders wonen eruit zien als een gevangenenkamp.

Oppompen economie

Het vliegveld waaraan de ontevreden arbeiders werken is het derde in Istanbul en moet de grootse luchthaven ter wereld worden. Het is een van de vele infrastructuurprojecten die de afgelopen jaren in Turkije zijn opgestart om de economie aan te zwengelen.

In het land is veel geïnvesteerd in gebouwen, bruggen, havens en spoorwegen. President Erdogan kondigde vrijdag aan dat een deel van deze projecten wordt bevroren om de enorme inflatie tegen te gaan.