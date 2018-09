Asielzoekers Oostenrijk stichten brand in deportatiecel

Zes uitgeprocedeerde asielzoekers in Oostenrijk zijn zwaargewond geraakt, nadat zij brand hadden gesticht in hun deportatiecel. De mannen hadden hun matrassen en beddengoed in brand gestoken.

Het gaat om vijf Afghanen en een Iraniër met leeftijden tussen de 18 en 31. Voor de brandstichting in de gevangenis in Wenen blokkeerden ze hun celdeur met een kast en lieten zij een gezamenlijke afscheidsbrief achter, waarin zij hun bezorgdheid uitten over hun naderende uitzetting.

De mannen zijn opgenomen op de intensive care. Veertien anderen en ten minste drie politiemannen zijn ter plekke behandeld vanwege klachten aan hun luchtwegen.

De regering van Oostenrijk, met daarin de rechts-populistische FPÖ, heeft beleid aangekondigd waarin het aantal uitzettingen wordt opgevoerd.