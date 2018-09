Tilburgse slachtoffers chroom-6 eisen schadevergoeding

Ruim twintig slachtoffers van de giftige stof chroom-6 slepen Nedtrain en de gemeente Tilburg voor de rechter. Ze zijn niet tevreden met het bedrag van 500 euro dat ze hebben gekregen en eisen een schadevergoeding van bijna 8000 euro per persoon.

De 28 mensen die naar de rechter stappen maken deel uit van een groep van ongeveer 800 mensen die tussen 2004 en 2012 museumtreinen schuurden in een werkplaats van Nedtrain/NS.

Het ging om mensen met een bijstandsuitkering die werkervaring konden opdoen. Later bleek dat ze bij het schuren misschien zijn blootgesteld aan chroom-6, een roestwerend middel in verf. Als het vrijkomt, kan chroom-6 kanker veroorzaken.

Verplicht treinen opknappen

Advocatenkantoor Bedaux wijst erop dat NS en haar dochter NedTrain al in 1979 wisten dat er chroom-6 in de oude verflaag van de treinen zat. Toch gaf NedTrain de medewerkers geen masker.

Ook was de afzuiging in de werkplaats niet goed geregeld zijn, staat in de dagvaarding. Omroep Brabant meldt dat de gemeente Tilburg is gedaagd omdat die bijstandsgerechtigden verplichtte om de treinen op te knappen.

Selime Yoruk is een van de slachtoffers. "Het gaat slecht met me. Ik loop al twaalf jaar bij de sociale dienst, omdat ik niet meer kan werken. Als ik al inspanningen wil leveren, bijvoorbeeld bij het sporten, dan moet ik Ventolin gebruiken. Dan worden mijn luchtwegen verwijd. Maar het is slechts een tijdelijke oplossing. Bij mij is blootstellingsastma vastgesteld, wat ik heb opgelopen door het inademen van chroom-6", zegt ze.

Geen belemmering

Ruim twee jaar geleden al stelde de gemeente Tilburg een onderzoek in naar de omstandigheden in de werkplaats en de gezondheidsklachten. Vooruitlopend op de resultaten daarvan kregen de slachtoffers in februari van dit jaar alvast een vergoeding van 500 euro.

Een woordvoerster van de gemeente wijst erop dat in de jaren 2016, 2017 en 2018 ook een bedrag van 385 euro per jaar is uitgekeerd, "Het bedrag dat je normaal kwijt bent aan het eigen risico voor je zorgverzekering. Zodat er geen enkele belemmering is om je eventuele gezondheidsklachten te laten onderzoeken", legt ze uit.

Compensatie voor ons leed

Maar nu blijkt dat de onderzoekscommissie de publicatie van het voor september beloofde eindrapport voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, is 500 euro eenmalig plus 385 euro per jaar ontoereikend, vindt Yoruk. "Ik heb gehoord dat dit maanden vertraagd is. We wachten daar niet op. We willen compensatie voor ons leed."

De 28 slachtoffers eisen nu een schadevergoeding van 6000 euro plus rente, wat neerkomt op een kleine 8000 euro per persoon. Die vergoeding staat los van het bedrag dat ze willen eisen als de onderzoekscommissie het eindrapport presenteert. Wanneer de rechtszaak dient, is nog onbekend. Volgens de woordvoerster van de gemeente Tilburg loont het om nog even te wachten. Zij denkt dat de onderzoekscommissie "in oktober of november" klaar is.

Defensie

Van de week werd bekend dat chroom-6 ook is gebruikt in Nederlandse overheidsgebouwen en viaducten. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken hebben dat bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit de brief wordt niet duidelijk om welke en hoeveel gebouwen het gaat. Het personeel dat mogelijk in aanraking is gekomen met de verf, is ingelicht. Het roestwerende middel is ook op allerlei plekken gebruikt door Defensie, dat daarvoor aansprakelijk is gesteld.