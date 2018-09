Jimi Bellmartin (69) eerste winnaar The Voice Senior

De eerste editie van The Voice Senior is gewonnen door de 69-jarige Jimi Bellmartin uit Vught. De soulzanger versloeg de zeven andere finalisten met zijn vertolking van To Love Somebody van Michael Bolton.

Aan het begin van de avond mochten acht finalisten van de talentjacht voor ouderen strijden om de winst. Nadat de jury, bestaande uit de coaches Angela Groothuizen, Gerard Joling, Gordon, Ilse DelLange en Marco Borsato, vier kandidaten hadden weggestuurd, mocht het publiek stemmen voor de allerbeste.

Bellmartin, die zei dat hij 'echt in shock' was over zijn winst, mag als winnaar een single opnemen en optreden in de Ziggo Dome.

Hart op de tong

The Voice Senior scoorde als spin-off van de bekende talentenjacht The Voice elke week opvallend hoge kijkcijfers. Volgens deskundigen vinden tv-kijkers uit alle doelgroepen het leuk om ouderen te zien, omdat die het hart op de tong hebben en vaak zelfverzekerder zijn "omdat ze niets meer te verliezen hebben in het leven".