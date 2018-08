En nu is het The Voice Senior: waarom scoren ouderen toch zo goed op tv?

Lindenberg vindt het een goede zaak dat The Voice Senior de aandacht richt op talentvolle senioren, maar: "Het heeft twee kanten. Het laat zien wat ze kunnen, maar tegelijk zet het ouderen apart. Want ze kunnen ook met de gewone Voice meedoen. Ze hoeven niet, zoals in The Voice Kids, in bescherming te worden genomen omdat ze minderjarig zijn. Nee, ze zijn mondig genoeg."

Uitlach-tv

Hoogleraar Renders vraagt zich juist af hoe het met de ethische kant van het programma zit: "Iedereen kijkt en dat geeft de persoon een bepaalde kwetsbaarheid. Mensen hebben vaak niet door wat zo'n tv-uitzending met ze doet. Bovendien is bij The Voice de jury heel witty, die draagt het programma. Het is maar een smal randje naar uitlach-tv."

Het succes van deze programma's gaat niet over de rug van ouderen, denkt ouderenkenner Lindenberg. Ze ziet juist enorm veel waardering: "In het verzorgingstehuis waar ik werk, was de serie Hendrik Groen het gesprek van de dag. Net als andere series met ouderen in de hoofdrol. Ik verwacht dat dat met The Voice Senior weer net zo zal zijn."

The Voice Senior is steeds te zien op vrijdagavond, om 20.30 uur op RTL 4. De finale is op 14 september; de winnaar mag een single opnemen en optreden in de Ziggo Dome.