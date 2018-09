'Opgepakte Russen ook verdacht van cyberaanval op antidopingbureau WADA'

De twee Russische spionnen die dit voorjaar in Den Haag zijn aangehouden, worden ook verdacht van een "cyberaanval" op het wereldantidopingagentschap WADA in Lausanne. Dat schrijven NRC en de Zwitserse krant Tages-Anzeiger. Zwitserland heeft de Russische ambassadeur ontboden in reactie op de "aanvalspoging".

Eerder werd bekend dat er al sinds maart 2017 een Zwitsers strafrechtelijk onderzoek loopt naar de twee spionnen en eergisteren werd duidelijk dat ze worden verdacht van spionage-activiteiten. NRC en Tages-Anzeiger hebben nu dus ook bevestiging gekregen van het Openbaar Ministerie in Bern dat het gaat om een cyberaanval op de antidopingautoriteit.

Eerder meldden de kranten al dat met de aanhouding een inbraak is voorkomen bij het Zwitserse Spiez-laboratorium. Dat deed onderzoek naar gifgasaanvallen door het Syrische regime en naar de aanslag op de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter. Het laboratorium zegt dat er geen gegevens zijn buitgemaakt door hackers.

Russisch dopingschandaal

In 2016 maakte het WADA melding van een cyberinbraak waarbij medische gegevens van atleten zijn gestolen. Die aanval koppelde het WADA toen aan de Russische hackersgroep Fancy Bear, die weer in verband wordt gebracht met de Russische militaire veiligheidsdienst GROe. Die dienst is volgens Groot-Brittanniƫ ook verantwoordelijk voor de aanslag op de oud-spion Skripal in het Engelse Salisbury.

NRC legt een verband tussen de cyberaanval en het Russische dopingschandaal, dat in 2015 aan het licht kwam. Het WADA publiceerde dat jaar een rapport waaruit bleek dat Russische atleten op grote schaal doping hebben gebruikt. Die onthulling leidde ertoe dat Rusland op de Olympische Spelen van 2018 is geweerd.

Rusland heeft het nieuws van NRC en Tages-Anzeiger als "absurd" bestempeld, omdat het lang zou hebben geduurd voor het onderzoek naar de spionnen aan het licht is gekomen. "Ik kan me niet voorstellen dat zo'n voorval, waarbij specialisten van drie westerse landen zijn betrokken, zo lang uit het zicht van de massamedia is gebleven", zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov.