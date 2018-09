Kabinet: gegevens over strijdgroepen Syrië 'vertrouwelijk' naar Kamer

De Tweede Kamer krijgt de namen en locaties van groepen uit Syrië die steun van Nederland hebben ontvangen in vertrouwen te zien. Dat heeft minister Blok laten weten in een Kamerbrief.

Het tv-programma Nieuwsuur en dagblad Trouw brachten begin deze week naar buiten dat de Nederlandse regering de strijdgroep Jabhat al-Shamiya steunde. Dat is een groepering die door het Openbaar Ministerie in Nederland wordt gekwalificeerd als criminele organisatie met terroristisch oogmerk.

Het kabinet voorzag de militanten van de salafistische organisatie in het geheim van trucks en uniformen. Dat gebeurde in het kader van het steunprogramma Non Lethal Assistance (NLA), dat inmiddels is stopgezet.

Terrorismelijsten

In de brief laat minister Blok weten dat zijn ministerie andere kwalificaties gebruikt om een organisatie als terroristisch aan te merken dan het OM. Buitenlandse Zaken kijkt primair naar internationale terrorismelijsten (van de VN en EU) voor de beoordeling van organisaties, schrijft Blok.

De minister schrijft dat het NLA-programma in totaal 22 groepen heeft gesteund. "Geen van deze groepen heeft op enig moment op een internationale terroristenlijst gestaan."

In zijn antwoord op een Kamervraag of de Nederlandse regering aanwijzingen heeft gehad dat goederen in handen zijn beland van extremisten, noemt de minister twee incidenten. In 2015 werden voedselpakketten bij een overval ingenomen door het aan al-Qaida gelieerde Jabhat Al-Nusra. Twee jaar later kwam een mobiele bakkerij tijdelijk in handen van Hayat Tahrir al-Sham, ook gelieerd aan al-Qaida. "In een complexe en fluïde situatie als in Syrië kunnen risico's niet worden uitgesloten, ook niet dat goederen in verkeerde handen vallen", schrijft Blok.

Overdrachtsbewijzen

Het volledige onderzoeksrapport over het NLA-programma wordt volgens de minister nog voor het debat over de kwestie naar de Kamer gestuurd. Ook worden overdrachtsbewijzen, waarin staat wie welke hulp heeft ontvangen, ter inzage aan de Kamer aangeboden. De informatie wordt niet openbaar omdat het om staatsgeheime informatie gaat.

Volgens minister Blok kan informatie over welke groepen westerse steun hebben ontvangen de leden of hun families potentieel een belangrijker doelwit maken voor extremistische groepen of het regime van president Assad.

Het kabinet zegt verder de berichtgeving van Trouw en Nieuwsuur zeer serieus te nemen en de bevindingen de komende tijd grondig te onderzoeken.