Docent stond 'met gevaar voor eigen leven' voor schietende leerling

Bij de schietpartij vielen geen gewonden. Het incident leidde wel tot veel paniek op KEC de Donderberg, een school voor onder meer speciaal onderwijs. Veel scholieren hebben de schietpartij gezien, die aan het begin van de schooldag plaatsvond.

De jongen heeft volgens de politie in ieder geval buiten het schoolgebouw een aantal keren geschoten. Toen hij daarna het schoolgebouw betrad, zou hij een keer in het plafond hebben geschoten. Het is niet duidelijk of hij ook gericht heeft geschoten.

'Dit was geen school shooting'

Volgens de politie lijkt de jongen op zoek te zijn geweest naar een medescholier met wie hij ruzie had. "Dit was daarom ook geen school shooting zoals we kennen van scholen in Amerika", benadrukt de woordvoerder. "Voor zover we weten kwam hij niet naar school om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Het lijkt erop dat het hem puur om die ene jongen ging."

Op sociale media deelde de jongen foto's van zichzelf met wapens. In juni plaatste hij op Facebook een afbeelding waarop hij poseert met een geweer en een boksbeugel waar messen uit steken. Ook vond hij foto's van wapens leuk in Facebookgroepen als Awesome Guns and Snipers. De jongen zou speciaal onderwijs hebben gevolgd vanwege agressiviteitsproblemen.

Na zijn overmeestering bleek hij naast zijn geweer ook een gasalarmpistool, twee messen en een hakbijl bij zich te dragen. Vanmiddag doorzocht de politie zijn huis. Daarbij troffen agenten onder meer messen en pepperspray aan.

Vaker schietpartijen op scholen

Het bezit van dit soort wapens is verboden. Over vuurwapens staat in de Nederlandse wet dat alleen jagers, verzamelaars en sportschutters ze thuis mogen hebben als ze daarvoor een vergunning hebben. Bij de aanvraag daarvan wordt gecontroleerd of iemand geen crimineel verleden heeft of psychische problemen. Verder moet er aan allerlei andere eisen voldaan worden.

Ondanks de strenge regelgeving zijn in het verleden vaker schietpartijen op scholen in Nederland geweest. In 2004 schoot een jongen van 17 de onderdirecteur van een school in Den Haag dood. Een paar jaar eerder, in 1999, schoot een 17-jarige jongen een pistool leeg in een klaslokaal in Veghel. Daarbij raakten vijf mensen gewond. In beide gevallen ging het om wraakacties en hadden de schutters het op bepaalde personen gemunt.

Daarnaast werd in 2016 een jongen opgepakt die op internet zou hebben gedreigd met een schietpartij op een school in Zoetermeer.