Zwaarbewapende leerling (16) opgepakt na schietpartij op school

Enkele minuten nadat de politie was geïnformeerd, waren agenten bij de school. Zij konden de jongen buiten overmeesteren. De politie gaat ervan uit dat een ruzie tussen de verdachte en een medescholier aanleiding is geweest voor de actie, maar onderzoekt dat nog.

Het KEC is een centrum voor speciaal onderwijs en zorg. De school wil vooralsnog niet reageren op het incident.

Bijeenkomst

Morgenmiddag is er een besloten bijeenkomst op school voor ouders en docenten. Ook burgemeester Donders-de Leest is daarbij, net als medewerkers van Slachtofferhulp.

De school is de rest van de dag dicht, maar maandag zijn er weer gewoon lessen. "Er zal extra aandacht zijn voor ondersteuning en zorg voor alle kinderen en medewerkers waar nodig", staat in een brief aan de ouders.

Volgens de burgemeester gaat het goed met iedereen die bij het incident was. "Maar het heeft wel impact", zegt ze. "Ik vind iedereen een held die vandaag hier is geweest en rustig is gebleven en heeft meegeholpen het tot deze afloop te brengen."