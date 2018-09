OM vervolgt Bunschoter moeder die niet ingreep bij mishandeling

De vrouw van een man uit Bunschoten die zijn kinderen heeft mishandeld, wordt ook vervolgd. Vandaag stond ze voor het eerst voor de rechter.

Tegen de vrouw is geen aangifte gedaan, maar het Openbaar Ministerie heeft toch besloten te vervolgen. "We vinden dat je het niet ongestraft kan laten dat je jarenlang toekijkt terwijl kinderen in nood zijn", zegt een woordvoerder.

Het echtpaar heeft negentien kinderen. De man, Henk Koelewijn, werd in mei veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij zeker tien van hen stelselmatig sloeg. Sommigen sloot hij ook op. Hij zou dat hebben gedaan tussen 2004 en 2016.

Corrigerende tikken

Koelewijn ging tegen de uitspraak in hoger beroep. Hij erkent dat hij hard en streng opvoedde en "corrigerende tikken" uitdeelde, maar vindt dat hij onschuldig is. Wanneer de zaak dient, is niet bekend.

De vrouw van Koelewijn wist van de jarenlange mishandelingen, zegt het OM. "Maar ze handelde niet. We hebben het maatschappelijk belang afgewogen en besloten te vervolgen."

'Gezin is gesloopt'

De kinderen van het stel zitten volgens advocaat Roozemond niet te wachten op vervolging van hun moeder, werd vandaag duidelijk tijdens de regiezitting.

Volgens Roozemond is het gezin al genoeg gestraft door de langlopende zaak tegen vader Henk, meldt RTV Utrecht. De raadsman verwijt het OM dat het gezin Koelewijn "is gesloopt": alle kinderen zijn uit huis geplaatst bij pleeggezinnen. "De gifbeker die zij moeten leegdrinken is nu wel erg groot geworden."

In een emotionele verklaring liet moeder Diana haar woede jegens justitie vandaag de vrije loop. Ze vertelde snikkend dat ze geen cadeaus en brieven aan haar kinderen mag geven.

Verder kan de vrouw van Koelewijn het niet verkroppen dat zij wordt vervolgd en het OM niets doet met de aangiftes die gedaan zouden zijn tegen een aantal van haar kinderen.