Ruzie tussen kunsthandelaren over ontdekking 'nieuwe' Rembrandt

Het was een 'chance of a lifetime', zo beschreef Jan Six in mei de ontdekking van een zeldzame Rembrandt, die hij anderhalf jaar eerder had gekocht. Nu, amper een half jaar later, heeft de kunsthandelaar nóg een schilderij van de oude meester in handen. Het schilderij, met het bijbelse tafereel Laat de kinderen tot mij komen kocht hij bij een veilinghuis in Keulen.

Maar Six' talent voor het spotten van de twee Rembrandts is minder sprookjesachtig dan het in eerste instantie leek. Gisteravond publiceerde het NRC een uitgebreide reconstructie van de vete tussen Six en collega-kunsthandelaar Sander Bijl. Volgens Bijl zouden de twee een afspraak hebben gehad om het schilderij samen te kopen, die Six niet is nagekomen.