Ontvoering kinderen in zomervakantie licht gedaald

Deze zomer zijn er iets minder kinderen naar het buitenland ontvoerd dan vorig jaar. Toen waren het er 36, nu 32, maakt het Centrum Internationale Kindontvoering bekend.

De ontvoeringen zijn volgens de organisatie meestal het gevolg van een vechtscheiding, waarbij een van de ouders na de afgesproken vakantie niet terugkeert met het kind.

Vaak wordt het kind ontvoerd naar het land van herkomst van een van de ouders. Dit jaar komen Spanje, Turkije, Polen en België veel voor.

Het aantal kindontvoeringen stijgt al jaren. Vorig jaar werden 288 kinderen ontvoerd. Of ook de jaarcijfers van 2018 gaan dalen, kan het Centrum IKO nog niet voorspellen.

Moeder is vaak dader

Meestal is de moeder de dader. Ook de zomerontvoeringen werden in ongeveer twee derde van de gevallen uitgevoerd door moeders, omdat zij volgens het Centrum IKO ook vaker de verzorger zijn.

Er is een hele categorie ontvoerders die het niet als ontvoering ziet, zegt Coskün Çörüs, directeur van het Centrum IKO, tegen NPO Radio 1. De redenering van veel ontvoerders is volgens Çörüs dat het hen vrij staat zich overal te vestigen met een kind. Maar als de andere ouder geen toestemming heeft gegeven voor de emigratie, is het strafbaar.