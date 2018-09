Suriname accepteert excuses van minister Blok

Suriname heeft de excuses van minister Blok van Buitenlandse Zaken aanvaard. Dat blijkt uit een persbericht dat vanavond door het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken is verstuurd.

De Surinaamse regering beschouwt de zaak nu als afgehandeld, staat in het persbericht. Begin juli noemde Blok Suriname tijdens een besloten bijeenkomst een "failed state" en zei hij dat hij geen enkel multicultureel land kende waar een "vreedzaam samenlevingsverband" is. In binnen- en buitenland ontstond ophef over de uitspraken.

Excuusbrief

Kort na de uitspraken in juli stuurde Blok een excuusbrief naar zijn Surinaamse collega Yldis Pollack-Beighle. Daarin schreef hij het te betreuren dat zijn uitspraken aanstoot hebben gegeven in Suriname en daarbuiten. "Hiervoor bied ik mijn oprechte excuses aan de regering van de Republiek Suriname aan", aldus Blok.

Maar dat was voor Suriname niet voldoende. De excuses werden afgewezen als "pover", omdat Blok "de onjuistheden die hij heeft geuit op een besloten bijeenkomst, niet terugneemt."

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitspraken, begin september, ging de minister diep door het stof. En deze week bracht een Speciale Gezant van Blok een bezoek aan Suriname. De gezant meldde dat de uitspraken van Blok zijn ingetrokken. Dat is voor de Surinaamse regering voldoende om de uitspraken van Blok nu achter zich te laten.