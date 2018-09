Tv-optreden verdachten Skripal-zaak is 'teken van minachting' naar Westen

In Rusland wordt het verhaal anders uitgelegd. Daar zijn Alexander Petrov en Ruslan Bosjirov écht twee vrome jongens die op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren, zegt Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp. "De beste verdediging is de aanval, en als je blijft ontkennen en zwijgen is er ruimte voor interpretatie. Dat zou ook vreemd zijn."

Hij denkt dat het interview breed uitgemeten zal worden in de verschillende tv-programma's. "Dit is ideale propaganda, want voor vele Russen is de televisie de belangrijkste informatiebron. Daar wordt een beeld geschetst dat het Westen erop uit is om Rusland zwart te maken. Dat is een wereldbeeld dat jaar in jaar uit van de televisieschermen wordt geschreeuwd, en steeds maar weer wordt bevestigd en herbevestigd."

In feite hebben de Russen geen poot om op te staan, zegt Groot Koerkamp. "Maar met dit verhaal wordt de angel voor de tv-kijker wel uit het verhaal gehaald. Als je niet beter weet, denk je na het zien van het interview dat dit gewone mannen zijn."