Wat heeft financiële crisis ons gekost én gebracht?

Lonen en uitkeringen worden bevroren, mensen raken hun baan kwijt, het huis wordt minder waard en de overheid bezuinigt en verhoogt de lasten. Het land wordt kapot bezuinigd, klinkt het.

Het is ook beetje een gekke crisis: niet iedereen merkt het of heeft last van de Grote Recessie. De vergelijking met de grote depressie van de jaren'30 laat zien dat de sociale en economische ellende toen vele malen groter was. Wie in deze crisis zijn baan behoudt of zijn huis niet hoeft te verkopen, hobbelt veelal zonder al te veel schade door de crisis.

Verdienen aan de crisis

De economische groei is nu terug op niveau van 2007, maar wat we verloren hebben aan groei zijn we kwijt en halen we niet meer in, tenzij we jaren van hele uitbundige groei tegemoet gaan. Er is veel geld verloren aan huizen, ander vastgoed en beleggingen. Veel banen verdwenen en dus werk en inkomen weg. Bedrijven zijn over de kop gegaan met groot verlies aan werk en kapitaal.

Maar er is ook verdiend aan de crisis. Het kostte een boel geld, maar het heeft gek genoeg ook geld opgeleverd. Neem de banken. Het redden van de banken blijkt geen weggegooid geld, sterker, de staat gaat er aan verdienen. De staat stak er 32 miljard euro in. Als je de opbrengsten, rente en winstuitkeringen daarvan aftrekt rest nu nog een bedrag in de boeken van 24 miljard.