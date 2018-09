Hoe Amerikaanse huizenkopers in 2008 ook Nederland in de crisis stortten

Getriggerd

De eerste haarscheuren van de kredietcrisis verschijnen in 2007 in de smeulende Amerikaanse hypotheekleningen en -beleggingen. Hypotheken vliegen dan al jaren over de toonbank. Iedereen een huis, is het motto. Inkomen en kredietwaardigheid van huizenkopers zijn nauwelijks een punt, de lage rente fungeert als een hefboom. De zogenoemde subprime-hypotheek is geboren, een lening aan een huizenkoper van wie onduidelijk is of hij die kan terugbetalen.

Bovendien kon je ook in hypotheken beleggen of investeren en er aan verdienen. Hypotheken werden gebundeld en verhandeld, gezond en ongezond door elkaar, en voorzien van het kredietstempel 'veilig' en dus lucratief. Securitiseren heet het in financieel jargon.