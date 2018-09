Kamerleden boos over lekken Prinsjesdagcijfers, twijfel over koopkracht

Oppositiepartijen reageren kritisch op de koopkrachtcijfers van Prinsjesdag die via de NOS al bekend zijn geworden. Volgend jaar gaat het overgrote deel van de Nederlanders er gemiddeld 1,5 procent op vooruit.

PVV-leider Wilders vindt dat te weinig. "Wat heb je eraan als je energierekening met honderden euro's stijgt, als je ziektekostenverzekering duurder wordt, als je boodschappen duurder worden. Wat heb je dan aan een paar tientjes?"

50Plus wil het eerst zien en dan geloven. "In de afgelopen jaren werd steeds beloofd dat ouderen erop vooruitgaan en dan bleek het achteraf niet zo te zijn", zegt fractievoorzitter Krol.

Kamertje met tralies

Dat er weer Prinsjesdagcijfers eerder bij journalisten bekend zijn dan bij de 150 Kamerleden leidt daar tot ophef. De fracties in de Tweede Kamer krijgen de stukken pas morgen in de loop van de dag. Ze moeten ze geheimhouden tot Prinsjesdag. Net als voorgaande jaren pleit de SP ervoor dat het kabinet de Prinsjesdagstukken nu meteen openbaar maakt.

"Er zitten mensen op die ministeries die niet deugen", zegt SP-Kamerlid Van Raak. "Die horen in een ander kamertje met tralies ervoor."

D66-leider Pechtold protesteert tegen die kwalificatie door Van Raak. "Of je noemt man en paard, anders moet je je mond houden. Een hele beroepsgroep wegzetten kan niet." Kamervoorzitter Arib is het daarmee eens: "Ambtenaren kunnen zich niet verdedigen."

"Het is zeer kwalijk maar we weten niet wie het zijn", zegt PvdA-Kamerlid Nijboer. "Het kan ook de drukker zijn." De meeste oppositiepartijen steunen het verzoek van de SP om onmiddellijke openbaarmaking. Maar een meerderheid in de Kamer van in ieder geval de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie houdt vast aan morgen.