Zo kun je appen achter het stuur tegengaan. Maar willen mensen dat wel?

Verzekeringsmaatschappij Interpolis bedacht in 2015 al een app om telefoongebruik te ontmoedigen: Automodus. Met deze app kun je punten sparen: 100 punten zijn 1 euro waard. Het totale bedrag dat wordt verzameld door gebruikers van de app schenkt de verzekeraar aan doelen die zijn gericht op het verkeersveiliger maken van Nederland.

Tot nu toe lijken al deze mogelijkheden nog niet echt aan te slaan. Maar, zegt een woordvoerder van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het is nog te vroeg om te concluderen wat wel en niet werkt. De technologie is gewoonweg te nieuw. "Over de automodus van Interpolis zijn we licht positief gestemd omdat je voor iets spaart, maar het ei van Columbus hebben we nog niet gevonden."

Een belofte aan je familie

In België hebben ze gekozen voor een andere aanpak. Daar is een campagne opgezet waarbij automobilisten een belofte doen aan hun familie of vrienden dat ze niet meer appen of bellen achter het stuur. "Als je iemand een belofte laat maken aan iemand die belangrijk is hun leven, is de kans veel groter dat er iets verandert", zei Eddy Klynen eerder vandaag in podcast De Dag.

