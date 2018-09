'Glennis is nu groter dan elke andere Nederlandse artiest in Amerika'

De finaleplaats van Glennis Grace in het programma America's Got Talent, verreweg het best bekeken programma van Amerika, doet vermoeden dat de Nederlandse zangeres in een min of meer toevallige triomftocht is beland. Maar het succes van Grace, geboren als Glenda Hulita Elisabeth Batta, is haar niet komen aanwaaien. Achter haar finaleplaats gaat een lange carrière schuil met successen, maar ook teleurstellingen.

De telefoon bij haar boekingskantoor staat roodgloeiend, zegt Ludo Voeten van Rocket Agency & Events. "Het aantal aanvragen voor Glennis Grace is verdubbeld ten opzichte van normaal. Vanwege de grotere vraag hebben we ook de prijs met zo'n 20 procent verhoogd." Omdat ze nu in de finale staat, heeft het kantoor zo'n elf optredens moeten afzeggen. Voeten is trots. "Ook toen niemand nog in haar geloofde waren wij haar boekingskantoor."

Grace groeide op in de Jordaan in Amsterdam. Daar zong ze in haar ouderlijk huis mee met liedjes van haar idool Whitney Houston. In 1994 won ze op 16-jarige leeftijd de Soundmixshow. Uiteraard als Whitney Houston, die als een rode draad door haar leven loopt. Platenlabel Dureco bood haar een contract aan en haar eerste single I'm Gonna Be Strong behaalde de dertiende plaats in de top 40. Een pijlsnelle weg naar de top leek ingezet.