Verdachten in Skripal-zaak: 'We waren in de buurt, maar zijn onschuldig'

"Natuurlijk, we gingen naar Stonehenge, maar we konden het niet doen omdat er modder was overal. De hele stad zat ermee onder. We raakten nat en namen de eerste trein terug." De twee zouden terug naar Londen hebben gewild, maar moesten overstappen in Salisbury. "Onze vrienden zeiden ons al lang dat we deze mooie stad eens moesten gaan bekijken."

"We zijn niet meer dan een uur in Salisbury geweest, vooral vanwege een wachttijd tussen de treinen. Misschien zien we wel in de buurt geweest van Skripals huis, maar we weten niet waar het is."