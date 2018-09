Inwoners Dordrecht willen geen beeld van Willem van Oranje

Inwoners van Dordrecht proberen te voorkomen dat er een standbeeld van Willem van Oranje in hun stad wordt geplaatst. Tegenstanders hebben honderden handtekeningen aangeboden aan de burgemeester, genoeg om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Het standbeeld wordt geschonken door de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die plekken waar hij is geweest wil herdenken. Het voorstel voor het standbeeld dateert al van jaren terug.

"In Dordrecht hebben we de gebroeders De Witt", zegt Wouter van der Spoel, een van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie. "Daar hebben we een prachtig standbeeld van dat er nu al 100 jaar staat. We zijn er best trots op wat die twee hebben bereikt voor ons land."

Geen vrienden

De familie De Witt en de Oranjes waren geen vrienden. Johan de Witt, als raadspensionaris de machtigste politicus van het land, probeerde in 1654 via een geheim verdrag te voorkomen dat nakomelingen van Willem II ooit aan de macht zouden kunnen komen.

Na een mislukte moordpoging op Johan en zijn broer Cornelis in 1672 nam Willem III toch de macht over. Later dat jaar, op 20 augustus, werden de broers De Witt vermoord door een woedende menigte. De twee waren gehaat, onder meer omdat Cornelis werd beschuldigd van een moordcomplot tegen Willem III.

Over de betrokkenheid van Willem III bij de dood van de gebroeders De Witt verschillen historici van mening, variƫrend van geen enkele betrokkenheid tot het actief meehelpen beramen.