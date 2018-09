Arrestatie voor roof Zweedse kroonjuwelen

De politie in Zweden heeft een persoon gearresteerd in verband met de diefstal van de Zweedse kroonjuwelen in juli. Toen werden twee koningskronen uit de zeventiende eeuw en een gouden bol gestolen uit een vitrine in een kathedraal in de stad Strängnäs, ten westen van Stockholm.

Getuigen zagen dat de dieven er in een motorboot vandoor gingen. Via de vele Zweedse meren wisten ze te vluchten.

Gisteren is een verdachte opgepakt, zegt het Zweedse Openbaar Ministerie. Meer details wil een woordvoerder er niet over kwijt. Volgens justitie zijn de gestolen juwelen van koning Karel IX en zijn vrouw Christina, ondanks de arrestatie, nog niet terecht.