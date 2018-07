Zweedse koningskronen gestolen uit kathedraal

In Zweden zijn twee koningskronen uit de zeventiende eeuw gestolen uit een vitrine in een kathedraal in de stad Strängnäs ten westen van Stockholm. De dieven hebben ook een gouden bol, een zogenoemde rijksappel, meegenomen. Er is een grote zoekactie aan de gang.

De politie zoekt met een helikopter, auto's en een boot. Alles wijst erop dat de daders over het water zijn gevlucht, mogelijk naar Stockholm. Getuigen hebben gezien dat twee mannen rond het middaguur vlak bij de kathedraal in een motorboot sprongen en ervandoor gingen.

Het gaat om de kronen van koning Karel IX en zijn vrouw Christina van Holstein-Gottorp. Na de dood van de koning in 1611 werden de twee kronen samen met Karel IX begraven. Later werden de regalia opgegraven en in de Strängnäs-kathedraal tentoongesteld.

Onschatbaar

Een woordvoerder van de Zweedse politie zegt dat de waarde van de kronen en de rijksappel niet in geld is uit te drukken. "Het zijn onschatbare voorwerpen van nationaal belang."