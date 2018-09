Oud-Kamervoorzitter Verbeet gaat commissie veiligheid defensie leiden

Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, gaat een commissie leiden die het verbeteren van de veiligheid bij defensie in de gaten gaat houden.

Na de ongevallen in Ossendrecht en Mali, waarbij drie militairen om het leven kwamen, werd geconcludeerd dat de veiligheidscultuur bij de krijgsmacht tekortschiet. Daarop is een plan van aanpak opgesteld met veertig maatregelen om de veiligheid te vergroten. Daarvoor is 75 miljoen euro uitgetrokken.

De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid gaat de komende drie jaar onder leiding van Verbeet controleren of de invoering van die maatregelen goed gaat. Elk jaar zal de commissie verslag uitbrengen.