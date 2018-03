75 miljoen voor veiligheid Defensie

De komende vier jaar investeert Defensie 75 miljoen euro om de fysieke en sociale veiligheid bij de krijgsmacht te verbeteren. Met dat geld wordt een plan van aanpak uitgevoerd, dat is opgesteld naar aanleiding van de dodelijke ongevallen in Mali en Ossendrecht.

Door die ongevallen is Defensie hard met zijn neus op de feiten gedrukt, zegt minister Bijleveld. "Werken bij Defensie moet en kan veiliger." Volgens haar zijn er de laatste jaren op een aantal plekken in de organisatie veiligheidsfunctionarissen wegbezuinigd. "Ik ben oprecht blij dat we nu weer kunnen investeren."

In 2016 kwamen twee militairen om het leven bij een mortieroefening op missie in Mali. De munitie bleek niet te deugen. Het leidde uiteindelijk tot het aftreden van de toenmalige minister Hennis.

Schietbaan

Bij een schietoefening in Ossendrecht werd in datzelfde jaar een militair gedood. Uit onderzoek bleek dat de schietbaan niet veilig was.

In het plan van aanpak dat vandaag is gepresenteerd, staat dat er extra mensen komen die zich gaan bezighouden met veiligheid en de controle daarvan. Per 1 mei treedt er een speciale inspecteur-generaal Veiligheid aan, die toezicht gaat houden.

Er komt een Veiligheidscomité, dat maandelijks de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid bespreekt.

Safety walks

Ook commandanten moeten meer aan veiligheid gaat doen. Ze moeten regelmatig 'safety walks' gaan maken over de werkvloer. Op die rondes praten ze met de medewerkers over veiligheid.

Om de risico's te beperken worden er maatregelen genomen op het gebied van omgaan met munitie, oefenen op klimtorens, veilig vliegen en het voorkomen van gehoorschade.

"Het gaat er nu vooral om dat de maatregelen geen woorden op papier zijn, maat in de praktijk worden uitgevoerd", zegt minister Bijleveld.