Juncker in zijn laatste grote speech: Europa moet de leiding nemen

De euro moet de dollar vervangen als belangrijkste munt van de wereld. Gas en olie die worden geïmporteerd in de Europese Unie, moeten voortaan in euro's en niet meer in dollars worden afgerekend. "Het is tijd dat de stem van Europa wordt gehoord", zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

Hij opende vanochtend in Straatsburg het Europese parlementaire jaar voor de laatste keer met zijn jaarlijkse State of the Union. En de staat van Europa is goed, aldus Juncker, maar het kan en moet beter. Hij wil dat de Europese Unie meer aan de knoppen gaat zitten. "Europa moet geen commentaar vanaf de zijlijn geven, maar moet deelnemen aan het spel."

"Zestig landen hebben hun munt al gekoppeld aan de euro. Als je naar de energie kijkt die Europa importeert, dan wordt dat grotendeels (80 procent, red.) in dollars betaald, terwijl slechts 2 procent van al die energie uit de Verenigde Staten komt."

Wil opleggen

Juncker wil de euro gebruiken om politieke druk op Amerika uit te oefenen. "De wereld wil een sterker Europa. We zijn een grote speler in de wereld." De EU moet die macht ook laten zien. "Wij kunnen door onze enorme interne markt de standaarden bepalen, wij kunnen bepalen aan welke voorwaarden producten moeten voldoen."

Europa moet dan wel meer eenheid tonen. "Als we met één stem spreken, kunnen we anderen onze wil opleggen." Juncker wil dat bevorderen door de regels te veranderen. Nu is voor veel besluiten, bijvoorbeeld als het gaat om aantasting van de rechtstaat zoals in Venezuela of China, unanimiteit nodig. Hij wil dat de EU voortaan met een gekwalificeerde meerderheid kan beslissen.

Zomertijd en grensbewaking

De voorzitter van de Europese Commissie kwam ook nog met een aantal praktische voorstellen, zoals over de zomertijd.

Nederland mag zelf bepalen of het de zomer of de wintertijd wil, dat is een zaak van de Nederlandse politiek. Elk land mag dat zelf bepalen. De Europese Commissie probeert er wel lijn in te krijgen, zodat er niet te veel tijdszones komen in de EU, want dat is niet goed voor de handel, aldus Juncker.

En er komt, zoals al eerder was aangekondigd, extra personeel voor bewaking van de Europese buitengrenzen. De Commissie presenteerde dat plan eerder dit jaar al, maar Juncker herhaalde het vandaag nog eens.