'Laatste woord staatssecretaris bij asielaanvraag is willekeurig'

Belangenorganisaties vinden het niet te verkroppen dat er geen vaste regels zijn voor het toepassen van de discretionaire bevoegdheid. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children noemt het systeem "willekeurig". In het geval van Lili en Howick kende Harbers de asielaanvraag toch toe. Bij een uitzetting zou hun "welzijn en veiligheid niet meer voldoende gewaarborgd zijn", schreef hij in een brief aan de Kamer.

Er was bovendien grote maatschappelijke en politieke druk. Maar wat zijn precieze overwegingen zijn geweest en waarom deze zaak schrijnender is dan andere, hoeft de minister niet te verantwoorden. Martine Goeman, jurist bij Defence for Children, is het daar niet mee eens. "Waarom het ene kind wel mag blijven en het andere niet, is niet uit te leggen, omdat je het niet weet."

Afhankelijk van gunsten

Volgens Goeman zijn er nog zo'n 400 kinderen zoals Howick en Lili, die zonder verblijfsvergunning al lange tijd in Nederland wonen. In theorie kunnen deze kinderen wel aanspraak maken op een kinderpardon, maar die regeling is volgens de organisatie zo streng dat vrijwel niemand via die route een verblijfsvergunning krijgt. "Al deze kinderen zijn aangewezen op de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris, maar daar is het systeem niet voor bedoeld. Discretionaire bevoegdheid is afhankelijk van gunsten, maar omdat je nooit weet waarom een vergunning is toegekend, kun je er ook geen rechten aan ontlenen."