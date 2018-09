Honderdduizenden deelnemers aan schreeuwprotest Catalonië

In Barcelona hebben honderdduizenden Catalanen die voor onafhankelijkheid zijn, een schreeuwprotest gehouden om afscheiding van Spanje af te dwingen. Ze liepen in een stoet van zes kilometer lang door de straten van de stad.

De demonstranten scandeerden onderweg woorden als "onafhankelijkheid" en "vrijheid", maar hielden precies om 17.14 uur even hun mond.

Dat tijdstip staat voor het jaar waarin Barcelona op 11 september viel na anderhalf jaar belegering door Spaanse en Franse troepen. Filips V maakte vervolgens een eind aan de verregaande zelfstandigheid van het vorstendom Catalonië. 11 september is in Catalonië een vrije dag. De afgelopen jaren waren er op "la Diada" vaker protesten.

Veel demonstranten droegen de Catalaanse vlag met zich mee en borden met teksten waarin ze opriepen tot een onafhankelijke republiek Catalonië. Veel deelnemers hadden een roze T-shirt aan, de kleur van het protest.

Vrijlating separatistenleiders

De demonstranten in Barcelona eisten ook de vrijlating van een aantal separatistenleiders dat nog gevangen zit. Anderen zijn naar het buitenland gevlucht, onder wie Carles Puigdemont die tot oktober 2017 de Catalaanse regering leidde. Hij zit in Brussel.

De demonstratie is bijna een jaar na het referendum en de onafhankelijkheidsverklaring die geen internationale erkenning kreeg. De centrale regering in Madrid greep in oktober vorig jaar in.

Sinds mei heeft Catalonië weer een regioregering met de uiterst radicale separatist Quim Torra aan het hoofd. Hij werd met 66 stemmen voor en 65 tegen tot premier gekozen door het regioparlement.