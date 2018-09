KRO-NCRV ontslaat helft tv-journalisten

Bij de tv-afdeling van KRO-NCRV zal ongeveer de helft van de veertig journalistieke banen verdwijnen. Dat heeft te maken met het opheffen van Brandpunt+ als tv-programma.

Het programma kost 2,8 miljoen euro per jaar en daarvan betaalt de NPO nu nog 2,4 miljoen. Dat laatste bedrag komt te vervallen. De NPO wil dat de omroepen zich meer gaan richten op online journalistieke projecten.

De tv-redacties bij KRO-NCRV zijn afgelopen donderdag geïnformeerd over het verdwijnen van de banen. Hoofdredacteur Hans Laroes heeft tegen de journalistenwebsite villamedia.nl gezegd dat ongeveer de helft van de mensen die weg moeten een vast contract heeft. In totaal zou het om zo'n 24 fte's gaan.

Hij zegt daarnaast dat hij moeite heeft met de reorganisatie: de NPO besluit dat een programma verdwijnt en de omroep heeft te maken met de arbeidsrechtelijke gevolgen.

Ondernemingsraad

Welke journalisten en hoeveel er worden getroffen, is volgens KRO-NCRV nog niet duidelijk. De ondernemingsraad buigt zich nu over het reorganisatieplan. In de loop van volgende maand moet duidelijk worden wie er hun baan kwijtraken.