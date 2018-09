Vertrek van financiële topman ING mede onder maatschappelijke druk

De commotie en verontwaardiging in de samenleving over het witwasschandaal bij ING is voor de bank mede een reden geweest om financieel directeur Koos Timmermans aan de kant te schuiven. De boete van 775 miljoen euro zonder vervolging of consequenties voor de verantwoordelijke bestuurders had de laatste dagen kwaad bloed gezet.

"We hebben goed geluisterd naar de samenleving en dat leidde tot nadere overwegingen met het oog op de groeiontwikkeling van de bank. Het vertrek van Koos Timmermans is passend om de ernst van de zaak, omdat hij ook binnen de raad van bestuur in die periode verantwoordelijk was voor de gang van zaken", zei president-commissaris Hans Wijers tegen de NOS.

"Zo'n schikking is een langdurig proces met het OM en gedurende dat proces kun je er ook niet met de buitenwereld over praten. Dus je kunt pas echt gaan luisteren naar al die partijen die bij een bank betrokken zijn, als het nieuws naar buiten is gebracht", zegt Wijers.