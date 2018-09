Ophef over 'racistische' cartoon Serena Williams in Australische krant

"Er zijn mensen die zeggen dat de cartoon te vergelijken is met spotprenten die we honderd jaar geleden zagen en waarin zwarten als een soort Zwarte Piet werden neergezet", zegt Portier. In Australië is de ophef minder groot dan in de Verenigde Staten, zegt hij. "Wellicht omdat raciale spanningen hier minder zijn. Het gaat hier meer over de ophef dan over de inhoud van de prent."

'Niets met geslacht of ras te maken'

Hoofdredacteur van de Herald Sun Damon Johnston schrijft in een reactie op de ophef nog steeds achter Knight te staan. "Een tenniskampioene heeft een mega-woedeaanval gehad op het wereldtoneel en de cartoon van Mark heeft dat afgebeeld. Het had niets te maken met geslacht of ras."

Knight blijft er rustig onder. "Hij zei op de Australische tv dat hij geen racistische motieven had. Wie dat erin ziet, zo zei hij, begrijpt het niet", zegt Portier. "Cartoonisten vergroten dingen nou eenmaal uit, zei hij."

Op de vraag die op Twitter werd gesteld waarom hij in de loop der jaren nooit aandacht heeft besteed aan mannelijke tennissers die zich misdragen, reageerde hij als volgt: