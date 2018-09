Nog 200 dagen tot brexit: Nederlandse Kamerleden bijgepraat in Londen

Een groep Kamerleden van de Eerste en Tweede Kamer was vandaag op bezoek in het Britse parlement om zich te laten informeren over de brexit-onderhandelingen. Ze spraken onder meer met staatssecretaris Robin Walker van Brexit-zaken en met Hillary Benn, prominent Labour-parlementariër en voorzitter van de brexit-commissie in het Lagerhuis.

"Ja ik maak me wel zorgen", zegt Anne Mulder, VVD-Kamerlid. "Het is heel ingewikkeld om tot een deal te komen want er is voor geen enkele optie een meerderheid in het Britse parlement. Dat is ons vandaag wel duidelijk geworden. Ondertussen is de impact heel groot als de onderhandelingen stuklopen. Heel spannend."

Thierry Baudet van Forum voor Democratie, die altijd voorstander is geweest van het Britse vertrek uit de EU, verliet echter met een heel ander gevoel het Britse parlement in Westminster. "Nee, ik heb me nooit grote zorgen gemaakt en daar ben ik hier alleen maar in bevestigd. Ze hebben het hier goed op een rijtje, er is een aantal issues wat nog wat spanning oplevert, maar brexit gaat er gewoon komen en zonder al te veel problemen gepaard gaan."

Brexit over 200 dagen

Toch verlopen de onderhandelingen uiterst moeizaam en lijkt op dit moment een akkoord nog ver weg. En dat terwijl de Britten volgens het uittredingsverdrag op 29 maart 2019 de EU definitief zullen verlaten. Dat is exact over 200 dagen.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya verwijt vooral de EU dat de onderhandelingen zo stroef verlopen. "Wat de Britten willen is wel een goede band houden om handel te kunnen drijven, maar ook het probleem van migratie kunnen aanpakken. Dat lijkt me meer dan terecht, dat je zoiets nationaal moet kunnen oplossen. Brussel presenteert het echter als één pakket van vier vrijheden: vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. Daar is Brussel heel dogmatisch in. En daardoor loop je het risico dat een land zegt: dan hoeft het van mij helemaal niet meer. En ook het risico dat er helemaal geen deal komt. Brussel moet zich echt flexibeler opstellen."