Problemen met jeugdbescherming dreigen in 20 procent van de gemeenten

Heijdelberg had niet verwacht dat gemeenten zich niet aan de uitkomsten het nieuwe kostprijsonderzoek zouden houden. "Maar meteen in de eerste weken van de onderhandelingen is het raak. Hebben we eindelijk een kader waarbinnen iedereen kan werken, komen er gemeenten met een eigen kostensystematiek, of zelfs tijdschrijven. Zinloze administratie."

Of financiƫn er de reden van zijn dat een vijfde van de gemeenten er niet of nog niet uit zijn met zorgverleners, weet Heijdelberg niet zeker. "Gemeenten besparen soms op de WMO en denken dat dat hier ook kan. Of ze vinden dat instellingen zich maar aan hun wensen moeten aanpassen."

"Ik heb het idee dat in veel gemeenten ambtenaren de baas zijn", zegt Heijdelberg. "De gemeenteraad heeft geen idee wat er speelt en schikt zich. En veel wethouders zijn nieuw en vaak best van goed wil. Daar wil ik ook niet op mopperen."

Geforceerd

Toch ontstaat er een geforceerde situatie. "Gemeenten zijn wettelijk verplicht de zorg in te kopen en wij moeten ons inschrijven want anders zitten we zonder werk", zegt Heijdelberg. "Het is om moedeloos van te worden."

Wat volgens hem zou helpen is als vanuit Den Haag wordt opgelegd dat het kostprijsonderzoek als leidraad moet worden gebruikt bij de onderhandelingen. Inmiddels zijn er ook al Kamervragen over het onderwerp gesteld.

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland vraagt ook aandacht voor het belang van het kostprijsonderzoek. "Daarin is precies onderbouwd wat de prijs is van een behandeling", zegt een woordvoerder. "Maar er is te veel ruimte voor gemeenten om een eigen koers te varen. Organisaties hebben meestal contracten met zo'n 40 gemeenten. Als een deel zijn eigen regels gaat opstellen kan dat natuurlijk niet."