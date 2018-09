Rutte: discussie kinderpardon niet opnieuw voeren

De permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen blijft in de huidige vorm gehandhaafd. Volgens premier Rutte is het onnodig om de discussie over het zogenoemde kinderpardon opnieuw te gaan voeren en staat het besluit over de Armeense kinderen Lili en Howick er los van.

"Dit is een uniek besluit in een unieke zaak. De staatssecretaris neemt met enige regelmaat unieke besluiten, daar wordt nooit in het openbaar over gesproken", aldus de minister-president. "We hebben een eerlijk en stevig asielbeleid."

D66-leider Pechtold vindt het nodig dat de procedures in de toekomst korter zijn. "Ons systeem kent twee kanten. Het duurt nu soms heel lang voordat mensen duidelijkheid hebben van de hoogste rechter. Ik huiver ervoor dat dadelijk weer een volgend kind of gezin wordt blootgesteld aan alle krachten die er dan op afkomen."

In het regeerakkoord staat dat het kinderpardon niet wordt uitgebreid. Volgens Pechtold is het regeerakkoord duidelijk en is het niet nodig om het regeerakkoord open te breken. "Geen enkele casus is het zelfde. We hebben twee instanties die het geheel kunnen wegen en beoordelen en dat zijn de rechter en de staatssecretaris."

Kinderen als inzet

Pechtold benadrukte dat hij niet blij is dat de kinderen in het geval van Lili en Howick tot inzet zijn gemaakt, hoe goed bedoeld ook. "Dit is niet zoals ik hoop hoe we het draagvlak voor het asielbeleid vormgeven."

Vicepremier Schouten zei na afloop van het coalitieoverleg dat het goed is dat staatssecretaris Halbers alle omstandigheden heeft gewogen. "Ik denk dat het laatste woord over deze zaak nog niet is gezegd."