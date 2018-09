Jarenlange werkzaamheden Afsluitdijk van start: grootste klus sinds aanleg

Verkeer op de Afsluitdijk krijgt vanaf vandaag te maken met een lange periode van hinder. De weg wordt de komende jaren geregeld (deels) afgesloten omdat de dijk flink onder handen genomen wordt. Het werk duurt tot en met 2022.

Het gaat om de grootste werkzaamheden sinds de aanleg van de Afsluitdijk, zegt Joost van de Beek van Rijkswaterstaat tegen Omrop Fryslân. Alles bij elkaar kost het project zo'n 550 miljoen euro.

De werkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat nodig om de dijk klaar te maken voor de toekomst. De Afsluitdijk wordt daarvoor verhoogd en versterkt met speciaal ontwikkelde betonblokken. Ook worden de huidige sluizen versterkt en komt er een nieuwe stormvloedkering.

Bij Den Oever komen nieuwe sluizen en twee grote pompgemalen om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. Als al het werk klaar is, moet de Afsluitdijk tot 2050 bestand zijn tegen de stijgende zeespiegel en zware stormen.

Overlast is onvermijdelijk

Volgens Rijkswaterstaat moet het verkeer de komende jaren rekening houden met overlast. "We proberen op alle mogelijke manieren de pijn te verzachten en plannen de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de spits of 's avonds", zegt Van de Beek van Rijkswaterstaat. Maar overlast is volgens hem onvermijdelijk.

"Het is een gigantisch groot project op een - ook al is de dijk 32 kilometer lang - een relatief smal werkvlak. Dus daar zal gewoon hinder gaan ontstaan voor het verkeer. De komende weken, maar ook de komende jaren."

Den Oever

De klus begint vandaag met een twee weken durende afsluiting van de A7 aan de kant van Den Oever. Daar wordt het asfalt geïnspecteerd en wordt bekeken of de grond sterk genoeg is voor de bouw van de nieuwe spuicomplexen.

Daarna sluit de weg aan de Friese kant, bij Kornwerderzand. De Afsluitdijk gaat niet helemaal dicht. Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer steeds over één rijbaan geleid.