Vicepresident Pence bereid om te praten met speciaal aanklager Mueller

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is "meer dan bereid" om te spreken met speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van twee jaar geleden. Dat zei hij in het CBS-interviewprogramma Face the Nation.

Pence liet weten dat hij nog niet is benaderd door Mueller. Maar als hij het verzoek krijgt, "zal ik al mijn hulp bieden. En we hebben externe personen die me hierbij kunnen adviseren".

Hij benadrukte dat het Witte Huis volop meewerkt met het onderzoek van de voormalig FBI-baas: "We hebben alle informatie overgedragen en zullen dat blijven doen". Hoewel hij in mei Mueller nog wel op het hart drukte "af te ronden".

Trump-interview

Of Mueller nog met Pence wil spreken voor zijn onderzoek is onduidelijk.

Vooralsnog lijkt hij zich vooral te concentreren op president Trump. Muellers team onderhandelt al langer met het advocatenteam van Trump over een interview. De president zei open te staan voor een gesprek met Mueller, "onder bepaalde omstandigheden".

Opiniestuk

Pence ging in het Face the Nation-interview ook in op het anonieme opiniestuk in The New York Times dat voor opschudding zorgde in Washington. In het artikel schrijft een hooggeplaatste regeringsmedewerker dat er binnen het Witte Huis volop verzet is tegen Trump.

In Amerikaanse media wordt volop gespeculeerd over de identiteit van de schrijver. De vicepresident kwam al snel op de radar, onder meer omdat het woord 'lodestar' in het artikel stond. Een ietwat oubollig woord, in de afgelopen jaren veelvuldig uitgesproken door Pence.

De vicepresident was zo'n beetje de eerste van de hooggeplaatsten rond Trump die ontkende de schrijver te zijn van het "schandelijke" opinieartikel. In een interview met Fox zei hij zelfs een leugendetectortest wil ondergaan om te bewijzen dat hij niet de schrijver is.