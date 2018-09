Washington wil weten: whodunit?

13 hoofdverdachten

De Amerikaanse nieuwszender CNN doet toch een poging en zet een lijst met dertien 'hoofdverdachten' online. Daarin komen de namen voorbij van medewerkers van wie bijvoorbeeld bekend is dat ze binnenkort opstappen of dat van plan zijn (jurist Don McGahn en minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen), en mensen die een slechte band hebben met de president, zoals Jeff Sessions.

Of was het misschien toch Mike Pence, die stiekem aan de stoelpoten van zijn baas zaagt? "In het openbaar glimlacht hij, geeft hij knikjes en houdt hij zijn mond", schrijft CNN. "Hij is ambitieus en wil zonder twijfel president worden." Of is het toch VN-ambassadeur Nikki Haley? Zij is kritisch op de manier waarop Trump met Rusland omgaat. De brievenschrijver is dat ook.

En dan komen er nog opties voorbij die voornamelijk thuishoren in het script van een soap: Javanka wordt genoemd (een combinatie van dochter Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner") en Trumps vrouw Melania.

De Britse BBC gaat ervan uit dat de schrijver iemand is die zich bezig houdt met buitenlandse zaken "vanwege de focus in de brief op internationale betrekkingen."