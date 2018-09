Britse politie bereidt zich voor op onrust na no-deal brexit

De Britse politie houdt rekening met onlusten komend voorjaar, voor het geval er geen akkoord wordt bereikt over een ordelijk vertrek uit de Europese Unie. De Sunday Times maakt melding van een document waarin de politie plannen voorbereidt om onrust onder de bevolking te beteugelen als het tot een 'no-deal brexit' komt.

Verloven bij de politie rond de datum van 29 maart 2019, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, worden ingetrokken. In het draaiboek staat ook dat mogelijk de hulp van het leger moet worden ingeroepen.

Door een tekort aan medicijnen en levensmiddelen - ten gevolge van het vervallen van overeenkomsten met de EU - kan onrust ontstaan en dat kan ook leiden tot meer diefstal en berovingen, schrijft de politie.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken gaat niet in op de vraag of een 'no-deal' zal leiden tot onrust onder de bevolking. Hij zegt wel dat elk ministerie op alle opties voorbereid moet zijn en dat hij ervan overtuigd is dat er wel een akkoord met Brussel wordt bereikt.

Geneesmiddelen

Als er geen brexit-akkoord met de Europese Unie komt, vervallen belangrijke handelsafspraken op allerlei terreinen. Het Britse lidmaatschap van het Europese geneesmiddelenagentschap vervalt dan ook. In de komende weken proberen de Europese en Britse onderhandelaars te voorkomen dat het zover komt.

De politie heeft ook 'Operatie Oponthoud' ontworpen, in verband met de verwachte rijen van vrachtwagens voor de kanaaltunnel.

Het politieplan wordt volgens de Sunday Times volgende week door de Britse politietop besproken.

De Noord-Ierse politiechef George Hamilton uit vandaag ook in de Sunday Times scherpe kritiek op de manier waarop de Britse regering de brexit afhandelt en zich voorbereidt op een 'no-deal'. De vrede en veiligheid van Noord-Ierland zijn volgens de politiechef in het geding. Hamilton vreest dat er geen goede regeling komt voor de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

Boris Johnsons "bomgordel"

De Britse oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft opnieuw opschudding veroorzaakt in de Britse politiek. In zijn column in de Mail on Sunday omschrijft Johnson het plan van premier May voor de toekomstige verhouding met de EU als een "bomgordel om de Britse constitutie, waarbij de ontsteker in handen wordt gegeven van Brussel".

Een Conservatief lid van het Lagerhuis, die in Afghanistan getuige is geweest van een zelfmoordaanslag, noemt de vergelijking van Johnson allerminst geestig. "Wordt eens volwassen, Boris", schrijft hij.

Staatssecretaris Alan Duncan van Buitenlandse Zaken, die die post ook bekleedde toen Johnson minister was, noemt de opmerking van Johnson een van de walgelijkste momenten in de Britse politiek. "Het spijt me, maar dit is het politieke einde van Boris Johnson", schrijft Duncan in een tweet.