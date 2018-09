Migrantendebat overheerst verkiezingen Zweden

Zweden kiest vandaag een nieuw parlement, waarbij een spectaculaire winst verwacht wordt voor de populistische partij Zweden Democraten (SD) van partijleider Jimmie Åkesson. Zijn partij wil Zweden uit de Europese Unie loodsen en immigratie niet langer toestaan.

De SD haalde bij de vorige verkiezingen 13 procent van de stemmen en staat in de opiniepeilingen nu op 17 procent. De aanhang van de partij is in het verleden wel onderschat. Volgens sommige internetpeilingen kan de partij op een kwart van de stemmen rekenen, waarmee de SD de grootste fractie in het parlement, de Riksdag, wordt.

De andere partijen willen niet in een nieuwe regering met de SD samenwerken, maar de vraag is of dat standpunt na de verkiezingsuitslag kan worden volgehouden.

De stembureaus zijn open van 08.00 uur vanochtend tot 20.00 uur vanavond. Dan zullen exitpolls een indicatie van de einduitslag geven.

Migranten

Zweden had de laatste jaren een minderheidsregering onder leiding van de sociaaldemocraat Löfven. Zijn partij kan samen met de Groenen en de Linkse Partij rekenen op ongeveer 40 procent van de stemmen. De Liberale Partij lijkt de derde partij van het land te worden. Zweden was van oudsher een bastion van de sociaal-democraten en gematigde partijen.

Het land nam in 2015 163.000 migranten op, per hoofd van de bevolking meer dan enig ander land in Europa. Die instroom domineerde vervolgens het politieke debat. De SD stelt de migranten verantwoordelijk voor de toegenomen criminaliteit. Ook zegt de SD dat door de komst van de migranten de welvaartsstaat onder druk staat. De huidige regering heeft de instroom van migranten al sterk beperkt.