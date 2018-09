NAVO houdt Russische schepen op Middellandse Zee in de gaten

NAVO-schepen schaduwen de Russische vloot op de Middellandse Zee. Ze willen controleren of de Russen inderdaad bezig zijn met een oefening, zoals zij zeggen.

Gevreesd wordt dat de Russische schepen en onderzeeboten in het gebied zijn om de Syrische president Assad te steunen bij de herovering van de provincie Idlib. Dat is het enige gebied in Syriƫ dat nog in handen is van rebellen.

Het Nederlandse fregat Zr. Ms. De Ruyter is het vlaggenschip van het NAVO-vlootverband. Dat bestaat verder uit een Spaans, Canadees en een Grieks fregat.