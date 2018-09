Iman: 'Immigrant in Zweedse probleemwijk blijft vaak buitenstaander'

Het Zweedse vluchtelingen- en immigratiebeleid is een heet hangijzer in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van zondag. Jarenlang was het vluchtelingenbeleid ruimhartig. De Zweden zagen zichzelf als humanitaire grootmacht: een klein, welvarend land dat altijd klaar staat voor mensen in nood.

De afgelopen tien jaar ving Zweden, met 10 miljoen inwoners, in verhouding veruit het meest vluchtelingen van heel Europa op. Maar de onvrede over dit ruimhartige beleid is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de anti-immigratiepartij Zweden-Democraten staat voor een grote verkiezingszege. De Zweden-Democraten kunnen morgen de tweede partij worden.

Vluchtelingen en immigranten zijn onderwerp van een fel debat. Het aantal Zweedse immigrantenwijken met bendecriminaliteit, werkloosheid en sociale problemen is de afgelopen jaren toegenomen. Veel van deze wijken werden in de jaren 60 gebouwd. in het kader van het sociaaldemocratische Miljoenenprogramma.

'Arabierenwijk'

De overheid wilde destijds in tien jaar tijd een miljoen goedkope huurwoningen in voorsteden uit de grond stampen om de woningnood te verminderen. Later trokken vluchtelingen en immigranten in de betonnen flats en werden de wijken eilandjes, afgezonderd van de rest van de Zweedse samenleving.

De 26-jarige Iman Hussein woont in de 'Arabierenwijk' in de stad Växjö, Zuid-Zweden. Het is een probleemwijk, waar een kleine kern van criminelen geregeld het nieuws haalt door autobranden, bendecriminaliteit en wapengeweld. Over de andere bewoners in deze wijken hoor je zelden. Ze zijn in Zweden onzichtbaar en onhoorbaar.

Iman Hussein wil daar verandering in brengen. Als één van de weinige buurtbewoners studeert ze aan de universiteit. Dit is haar verhaal: