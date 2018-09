D66-achterban roert zich, ChristenUnie wil geen uitzetting Lili en Howick

Ook bij de regeringspartijen is steeds meer onvrede te horen over het besluit om de kinderen Lili en Howick uit te zetten naar Armenië. De kinderen doken vannacht onder, vlak voordat ze zouden worden uitgezet.

In de D66-achterban gaan steeds meer geluiden op dat de kinderen in Nederland moeten kunnen blijven. Dat zegt de burgemeester van Weert Jos Heijmans. Hij is lid van D66 en hielp in 2016 een Syrisch gezin onder te duiken dat dreigde te worden uitgezet.

"Veel D66-leden zijn teleurgesteld en verdrietig over de oorverdovende stilte van de D66-fractie", zegt Heijmans. "Wij willen geen land zijn waar op kinderen wordt gejaagd." Ze willen op het D66-congres volgende maand formeel protest aantekenen.

De Tweede Kamerfractie van D66 spreekt tegen dat de fractie niets aan de zaak doet. "D66 is dag en nacht bezig met de verdrietige zaak van Lili en Howick", zegt Kamerlid Groothuizen.