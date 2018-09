Topman Alibaba gaat met pensioen

De oprichter van het Chinese internetimperium Alibaba stapt op als topman van het bedrijf. Jack Ma wil zich focussen op onderwijsprojecten die hij zal financieren. Ma zal het bedrijf nog wel adviseren, zegt hij in een interview met The New York Times .

Jack Ma richtte in 1999 Alibaba op. Het bedrijf groeide uit tot een van de grootste webwinkels ter wereld zonder maar zelf iets op voorraad te hebben. Vorig jaar was de omzet bijna 35 miljard euro met een nettowinst van bijna 9 miljard euro.

Het handelsplatform brengt verkopers en consumenten bij elkaar zonder tussenkomst van een tussenpersoon. In Nederland is Alibaba via AliExpress actief.

Rijkste man van China

De 53-jarige Ma is schatrijk geworden door Alibaba. Zijn geschat vermogen is ongeveer 35 miljard euro, waarmee hij de rijkste man van China is.

De miljardair en filantroop zegt dat zijn pensioen geen einde van een tijdperk is, maar juist het begin van een tijdperk. Hij wil meer tijd en geld besteden aan onderwijs. "Ik houd van onderwijs", zegt Ma, die zelf ooit leraar Engels is geweest.

Jack Ma staat erom bekend dat hij optreedt tijdens het grote bedrijfsfeest dat elk jaar wordt gehouden. Meestal imiteert hij een bekend figuur. Vorig jaar kwam hij het podium op als Michael Jackson en danste hij onder meer op het nummer Billy Jean.