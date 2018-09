Iraanse consulaat in Irak in brand gestoken

Betogers in de Iraakse stad Basra hebben het consulaat van Iran gisteravond bestormd. Het gebouw is in vlammen opgegaan. De boze menigte riep dat Iran het land uit moet. Ze vinden dat Iran te veel invloed heeft op de politiek in Irak.

Het is al dagen onrustig in Irak. Vooral in Basra ten zuidoosten van Baghdad lopen de protesten uit de hand waar de leefomstandigheden voor de inwoners zeer slecht zijn.

Boos

De inwoners van Basra zijn boos omdat de regering in hun ogen corrupt is. Ook vinden de bewoners dat ze aan hun lot worden overgelaten. Zo zijn er ondanks de enorme oliereserves rond de stad geen banen en ontbreekt het aan basisvoorzieningen. Als een van de weinige steden in het Midden-Oosten heeft Basra geen werkend waterzuiveringssysteem.

Ook in de hoofdstad Baghdad gingen gisteren duizenden mensen de straat op. Bij protesten in Irak vielen de afgelopen week tien doden.

Irak heeft het economisch zwaar door de strijd van de afgelopen jaren tegen terreurgroep IS. Het land heeft tientallen miljarden dollars nodig om de schade te herstellen.