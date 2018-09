Van Ark: hoge werkloosheid arbeidsgehandicapten blijft een probleem

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken komt met een alternatief voor het plan om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen. Dat plan werd gisteren van tafel gehaald en vandaag werd dat besluit in de ministerraad bevestigd.

"Ik zag ook wel dat het debat over dit onderwerp gepolariseerd werd", zegt Van Ark. Afgelopen zomer werd haar duidelijk dat het ook nog eens niet uitvoerbaar was. "De bedoeling was dat het voor iedereen simpeler zou worden, maar het werd juist complexer."