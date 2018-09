In de Waalhaven in Rotterdam is een incident met een container, waarin mensen zitten. Zij hebben contact gezocht met de buitenwereld, vermoedelijk vanwege een noodsituatie in de container. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Het gaat om meerdere mensen.

Het is ook niet duidelijk waar in de haven de container staat. De hulpdiensten proberen de container met speciale technieken uit te peilen.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, met verschillende ambulances en een traumahelikopter.